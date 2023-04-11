Украинский клуб пробился в четвертьфинал баскетбольного Еврокубка

Слобожанский "Прометей" успешно начал свой путь в плей-офф баскетбольного Еврокубка.

В 1/8 финала украинская команда победила немецкий "Гамбург" со счетом 87:79 (28:20, 20:20, 21:16, 18:23).

Прометей удачно начал поединок и ушел на первый перерыв с гандикапом в 8 очков, а во второй четверти сумел вдвое увеличить свое преимущество.

В ответ немцы совершили рывок 12:2 и сохранили интригу в матче. Впрочем, представитель Украины сумел собраться и довести поединок до победного конца.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Прометея" Илья Сидоров, набравший 21 очко.

В четвертьфинале турнира "Прометей" сыграет с победителем пары греческого "Промитеаса" и французского "Бурга". Матчи пройдут 18 – 19 апреля.

Ранее сообщалось, что "Прометей" стал чемпионом Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.

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