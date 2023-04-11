Український клуб пробився до чвертьфіналу баскетбольного Єврокубка

Слобожанський "Прометей" успішно розпочав свій шлях у плейоф баскетбольного Єврокубка.

В 1/8 фіналу українська команда перемогла німецький "Гамбург" з рахунком 87:79 (28:20, 20:20, 21:16, 18:23).

"Прометей" вдало розпочав поєдинок і пішов на першу перерву з гандикапом у 8 очок, а в другій чверті зумів удвічі збільшити свою перевагу.

У відповідь німці здійснили ривок 12:2 та зберегли інтригу в матчі. Утім, представник України зумів зібратися та довести поєдинок до переможного кінця.

Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник "Прометея" Ілля Сидоров, який набрав 21 очко.

У чвертьфіналі турніру "Прометей" зіграє з переможцем пари грецького "Промітеаса" та французького "Бурга". Матчі відбудуться 18 – 19 квітня.

Раніше повідомлялося, що "Прометей" став чемпіоном Латвійсько-естонської баскетбольної ліги.

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