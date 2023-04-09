Український клуб став чемпіоном міжнародної баскетбольної ліги

Слобожанський "Прометей" став чемпіоном об'єднаної Латвійсько-естонської баскетбольної ліги (LEBL).

У фінальному поєдинку представник України переміг ризький ВЕФ з рахунком 77:62.

Вирішальними в цій зустрічі стали другий та третій періоди, які українська команда виграла з сумарною різницею в 16 очок.

Найрезультативнішим гравцем у складі "Прометея" став американський захисник Джиан Клавелл, якому вдалося набрати 21 бал.

Латвійсько-естонська баскетбольна ліга. Плейоф. Фінал

Прометей – ВЕФ Рига – 77:62 (20:21, 24:16, 22:14, 11:11)

"Прометей": Клавелл (21), Санон (17 + 7 передач), Балвін (14 + 10 підбирань), Сидоров (14), Петров (5 + 7 підбирань), Липовий (3), Ткаченко (3)

На шляху до титулу "Прометей" провів 35 матчів у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі, здобув 33 перемоги та зазнав 2 поразок. Регулярний чемпіонат команда Ронена Гінзбурга завершила на першій позиції.

Захисника "Прометея" Клавелла визнали найціннішим гравцем (MVP) сезону в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі. Пуерториканець провів 31 матч і в середньому набирав за гру 11,6 очка, а також робив 2,5 підбирання та 2,7 асиста.

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