Повітряні сили вперше показали роботу ЗРК NASAMS (відео)

Зенітно-ракетний комплекс NASAMS захищає небо України від листопада 2022 року. За п'ять місяців бойової роботи ЗРК знищив понад 100 ворожих ракет та дронів.

Пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ показала комплекс NASAMS під час роботи.

"Командир бригади подзвонив і сказав: їдеш навчатися за кордон. Це була мрія служити на якомусь більш вдосконаленому комплексі, ніж С-300. Бо це вже стара техніка, яка доживає своє", - розповів український військовий.

Бійці Повітряних сил відзначили високу ефективність ЗРК NASAMS та подякували США за надану військову допомогу.

Нагадаємо, Норвегія та Сполучені Штати Америки відправлять до України два зенітних ракетних комплекси "NASAMS". Українські захисники готові вирушити на навчання до Норвегії.

Читайте також: