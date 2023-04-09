У Швейцарії лавина накрила дев’ятьох лижників

Кілька людей було зметено масою снігу.
У швейцарських Альпах дев'ятеро лижників дивом вижили після сходження лавини.
Про це пише The Guardian.
Лавина зійшла біля вершини гори Альфубель, що недалеко від кордону з Італією.
"Коли групи різного розміру перебували на Альфубелі на висоті 4 000 метрів, зійшла лавина. Кілька людей було зметено масою снігу", - йдеться в заяві поліції Валліса.
Рятувальні служби швидко вирушили на місце події на кількох гелікоптерах.Представник поліції Валліса повідомив, що в цьому районі каталися на лижах 16 осіб, і всі вони були зняті з гори.
Дев'ятьох доправили до лікарень, з них трьох випустили після амбулаторного лікування, а інші залишилися на ніч під наглядом.
"Можна сказати, що їм дуже пощастило", - сказав речник поліції.
Інші семеро людей, які перебували на горі, не постраждали.
Нагадаємо, лавина забрала життя трьох лижників на півдні Франції. Трагедія сталася у регіоні Верхні Альпи на південному сході країни.
А на кордоні Австрії та Швейцарії внаслідок сходження снігової лавини загинуло п'ятеро людей, ще одна - постраждала.
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