У Швейцарії лавина накрила дев’ятьох лижників

Кілька людей було зметено масою снігу.

У швейцарських Альпах дев'ятеро лижників дивом вижили після сходження лавини.

Про це пише The Guardian.

Лавина зійшла біля вершини гори Альфубель, що недалеко від кордону з Італією.

"Коли групи різного розміру перебували на Альфубелі на висоті 4 000 метрів, зійшла лавина. Кілька людей було зметено масою снігу", - йдеться в заяві поліції Валліса.

Рятувальні служби швидко вирушили на місце події на кількох гелікоптерах.Представник поліції Валліса повідомив, що в цьому районі каталися на лижах 16 осіб, і всі вони були зняті з гори.

Дев'ятьох доправили до лікарень, з них трьох випустили після амбулаторного лікування, а інші залишилися на ніч під наглядом.

"Можна сказати, що їм дуже пощастило", - сказав речник поліції.

Інші семеро людей, які перебували на горі, не постраждали.

Нагадаємо, лавина забрала життя трьох лижників на півдні Франції. Трагедія сталася у регіоні Верхні Альпи на південному сході країни.

А на кордоні Австрії та Швейцарії внаслідок сходження снігової лавини загинуло п'ятеро людей, ще одна - постраждала.

Новини світу: в Австрії на гірськолижньому курорті зійшла лавина – троє загинули, двоє зазнали травм

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