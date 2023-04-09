В Швейцарии лавина накрыла девять лыжников

Несколько человек снесло массой снега.
В швейцарских Альпах девять лыжников чудом выжили после схода лавины.
Об этом пишет The Guardian.
Лавина сошла у вершины горы Альфубель, недалеко от границы с Италией.
"Когда группы разного размера находились на Альфубеле на высоте 4 000 метров, сошла лавина. Несколько человек снесло массой снега", — говорится в заявлении полиции Валлиса.
Представитель полиции Валлиса сообщил, что в этом районе катались на лыжах 16 человек, и все они были сняты с горы.
Девять отправили в больницы, из них троих выпустили после амбулаторного лечения, а остальные остались на ночь под наблюдением.
"Можно сказать, что им очень повезло", — сказал спикер полиции.
Остальные семь человек, находившиеся на горе, не пострадали.
Напомним, лавина унесла жизни трех лыжников на юге Франции. Трагедия произошла в регионе Верхние Альпы на юго-востоке страны.
А на границе Австрии и Швейцарии в результате схода снежной лавины погибли пять человек, еще один — пострадал.
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