В Швейцарии лавина накрыла девять лыжников

Несколько человек снесло массой снега.

В швейцарских Альпах девять лыжников чудом выжили после схода лавины.

Об этом пишет The Guardian.

Лавина сошла у вершины горы Альфубель, недалеко от границы с Италией.

"Когда группы разного размера находились на Альфубеле на высоте 4 000 метров, сошла лавина. Несколько человек снесло массой снега", — говорится в заявлении полиции Валлиса.

Представитель полиции Валлиса сообщил, что в этом районе катались на лыжах 16 человек, и все они были сняты с горы.

Девять отправили в больницы, из них троих выпустили после амбулаторного лечения, а остальные остались на ночь под наблюдением.

"Можно сказать, что им очень повезло", — сказал спикер полиции.

Остальные семь человек, находившиеся на горе, не пострадали.

Напомним, лавина унесла жизни трех лыжников на юге Франции. Трагедия произошла в регионе Верхние Альпы на юго-востоке страны.

А на границе Австрии и Швейцарии в результате схода снежной лавины погибли пять человек, еще один — пострадал.

Новости мира: в Австрии на горнолыжном курорте сошла лавина – трое погибли, двое получили травмы

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