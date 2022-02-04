В Австрии под снежной лавиной погибли люди

Личности и национальность погибших не сообщается.
На границе Австрии и Швейцарии в результате схода снежной лавины погибли пять человек, еще один — пострадал. Трагедия произошла в горах австрийского Тироля в городе Шписси.
Об этом сообщает австрийский телерадиовещатель ORF .
"На тирольско-швейцарской границе в Шписсе в пятницу в результате схода лавины погибли пять человек. Шестого человека доставили в больницу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что личности и национальность погибших не сообщается. По состоянию на пятницу, 4 февраля, в Австрии зафиксировано не менее 50 лавин.
Напомним, в российском городе Саратове глыба снега и льда с крыши многоэтажки свалилась на голову местной жительницы, которая шла по улице. Женщина была госпитализирована в состоянии средней тяжести.
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