В Австрии под снежной лавиной погибли люди

В Австрии под снежной лавиной погибли люди

Личности и национальность погибших не сообщается.

На границе Австрии и Швейцарии в результате схода снежной лавины погибли пять человек, еще один — пострадал. Трагедия произошла в горах австрийского Тироля в городе Шписси.

Об этом сообщает австрийский телерадиовещатель ORF .

"На тирольско-швейцарской границе в Шписсе в пятницу в результате схода лавины погибли пять человек. Шестого человека доставили в больницу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что личности и национальность погибших не сообщается. По состоянию на пятницу, 4 февраля, в Австрии зафиксировано не менее 50 лавин.

Напомним, в российском городе Саратове глыба снега и льда с крыши многоэтажки свалилась на голову местной жительницы, которая шла по улице. Женщина была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

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