В Австрії під сніговою лавиною загинули люди

Особи та національність загиблих не повідомляється.
На кордоні Австрії та Швейцарії внаслідок сходження снігової лавини загинуло п'ятеро людей, ще одна - постраждала. Трагедія трапилася у горах австрійського Тіроля у місті Шпіссі.
Про це повідомляє австрійський телерадіомовник ORF.
"На тірольсько-швейцарському кордоні в Шпіссі у п'ятницю у результаті сходження лавини загинули п'ятеро людей. Шосту людину доставили лікарні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що особи та національність загиблих не повідомляється. Станом на п’ятницю, 4 лютого, в Австрії зафіксовано щонайменше 50 лавин.
Нагадаємо, у російському місті Саратові брила снігу та льоду із даху багатоповерхівки звалилася на голову місцевої мешканки, яка ішла вулицею. Жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості.
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