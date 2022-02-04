В Австрії під сніговою лавиною загинули люди

В Австрії під сніговою лавиною загинули люди

Особи та національність загиблих не повідомляється.

На кордоні Австрії та Швейцарії внаслідок сходження снігової лавини загинуло п'ятеро людей, ще одна - постраждала. Трагедія трапилася у горах австрійського Тіроля у місті Шпіссі.

Про це повідомляє австрійський телерадіомовник ORF.

"На тірольсько-швейцарському кордоні в Шпіссі у п'ятницю у результаті сходження лавини загинули п'ятеро людей. Шосту людину доставили лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особи та національність загиблих не повідомляється. Станом на п’ятницю, 4 лютого, в Австрії зафіксовано щонайменше 50 лавин.

Нагадаємо, у російському місті Саратові брила снігу та льоду із даху багатоповерхівки звалилася на голову місцевої мешканки, яка ішла вулицею. Жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості.

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