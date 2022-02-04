Перша група військових із США прибула до Німеччини - фото

До німецького міста Вісбаден перекинули солдатів 18-го повітряно-десантного корпусу США.

До Вісбадена, Німеччина, у п'ятницю, 4 лютого, прибула перша група американських військових для посилення союзників по НАТО у Східній Європі.

Про це повідомило Європейське командування Збройних сил США, опублікувавши відповідні знімки.

"Це перші з 2000 солдатів, які прибули в Європу після оголошення Пентагоном про перекидання додаткових сил з США в Європу для підтримки наших союзників по НАТО", - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ США зазначають, що до німецького міста Вісбаден перекинули солдатів 18-го повітряно-десантного корпусу, які створять штаб в Німеччині для підтримки 1700 десантників, призначених для перекидання до Польщі.

Як раніше повідомляли, до Польщі прибули військовослужбовці 82-ї повітряно-десантної дивізії від США. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак нагадав, що загалом очікується прибуття до країни 1 700 військових США. Цей контингент повинен посилити східні кордони НАТО на тлі російської загрози.

Цьому передувало, що президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі. Йдеться про 3000 війських, який перекинуть до Румунії та Польщі.

США та країни-партнери передислоковують свої війська на східний фланг НАТО | Новини світу

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