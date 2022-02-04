До Польщі прибули американські десантники: фото та відео

До Польщі прибули американські десантники: фото та відео

Загалом очікується прибуття до країни 1 700 військових США.

У складі додаткових військ армії США у Європі до Польщі прибули військовослужбовці 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Про це повідомили у п’ятницю, 4 лютого, у міністерстві оборони Польщі, опублікувавши відповідне відео.

Американські десантники та їхня техніка прибули за допомогою транспортної авіації ВПС США та літаків C-17 Globemaster. Наразі триває перекидання військ у пункти тимчасової дислокації.

“Солдати 82-ї повітряно-десантної дивізії посилять американські війська, які вже дислоковані в Польщі”, - йдеться у повідомленні.

Żołnierze z 82 Dywizji Powietrznodesantowej wzmocnią amerykańskie siły stacjonujące już w Polsce. Trwa proces przerzutu wojsk. Żołnierze tej dywizji działali już razem z Polakami podczas misji wojskowych poza granicami kraju czy wspólnych ćwiczeń.

-@82ndABNDiv @USArmyEURAF pic.twitter.com/dV7XIjWJXI — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) February 4, 2022

У польському оборонному відомстві зазначили, що американські десантники цієї дивізії вже діяли разом із польськими військовослужбовцями під час закордонних місій та спільних навчань.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак нагадав, що загалом очікується прибуття до країни 1 700 військових США. Цей контингент повинен посилити східні кордони НАТО на тлі загрози вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі.

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