В одной стране изменили правила для украинцев: что теперь разрешено

Австрия

Реклама

Украинские беженцы в Австрии получили возможность остаться в стране на более долгий срок. Теперь они могут сменить свою временную защиту на обычный вид на жительство, не выезжая для этого за границу.

Об этом сообщает «24 Канал».

Реклама

Австрия изменила правила для украинцев: что известно

Новшества вступили в силу 16 октября 2026 года. Ранее для получения вида Rot-Weiß-Rot — Karte plus действовал специальный механизм, требовавший от переселенцев не менее 12 месяцев официального трудоустройства с соответствующим социальным страхованием.

Реклама

Теперь украинцы, которые пользуются временной защитой, могут подавать заявления на разные типы свидетельств согласно австрийскому закону о проживании и поселении (NAG). Конкретный тип документа будет зависеть от квалификации, цели пребывания и работы.

Какие варианты стали доступны:

Rot-Weiß-Rot — Karte — для квалифицированных работников, которые отвечают определенным критериям.

Rot-Weiß-Rot — Karte plus — документ со свободным доступом к австрийскому рынку труда.

Blaue Karte EU (Голубая карта ЕС) — для высококвалифицированных специалистов.

Вид на основании воссоединения семьи и другие разрешения, предусмотренные местным законодательством.

Главное новшество состоит в том, что первое заявление теперь можно подать прямо в Австрии. Раньше для оформления этих документов нужно было обращаться из-за границы, а сейчас украинцы с временной защитой могут сделать все на месте.

Временная защита для украинцев в ЕС — последние новости

Напомним, ЕС готовит перемены для украинских беженцев после 2028 года. Вместо временной защиты им могут предложить перейти на рабочие, студенческие или семейные виды на жительство.

Реклама

Ранее мы писали, что в Чехии готовятся сократить помощь украинцам с временной защитой и ужесточить требования к их проживанию и машинам.

К слову, Черногория ужесточает условия предоставления временной защиты военнообязанным мужчинам из Украины.

Новости партнеров

Новости партнеров