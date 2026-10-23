В одній країні змінили правила для українців: що тепер дозволено

Австрія

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Українські біженці в Австрії отримали змогу залишитися в країні на довший термін. Відтепер вони можуть змінити свій тимчасовий захист на звичайну посвідку на проживання, не виїжджаючи для цього за кордон.

Про це повідомляє «24 Канал».

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Австрія змінила правила для українців: що відомо

Нововведення набули чинності 16 жовтня 2026 року. Раніше для отримання посвідки Rot-Weiß-Rot — Karte plus діяв спеціальний механізм, який вимагав від переселенців щонайменше 12 місяців офіційного працевлаштування з відповідним соціальним страхуванням.

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Відтепер українці, які користуються тимчасовим захистом, можуть подавати заяви на різні типи посвідок згідно з австрійським законом про проживання та поселення (NAG). Конкретний тип документа залежатиме від кваліфікації, мети перебування та наявності роботи.

Які варіанти стали доступними:

Rot-Weiß-Rot — Karte — для кваліфікованих працівників, які відповідають визначеним критеріям.

Rot-Weiß-Rot — Karte plus — документ із вільним доступом до австрійського ринку праці.

Blaue Karte EU (Блакитна карта ЄС) — для висококваліфікованих фахівців.

Посвідки на підставі возз’єднання сім’ї та інші дозволи, передбачені місцевим законодавством.

Головне нововведення полягає в тому, що першу заяву тепер можна подати безпосередньо в Австрії. Раніше для оформлення цих документів потрібно було звертатися з-за кордону, а зараз українці з тимчасовим захистом можуть зробити все на місці.

Тимчасовий захист для українців в ЄС — останні новини

Нагадаємо, ЄС готує зміни для українських біженців після 2028 року. Замість тимчасового захисту їм можуть запропонувати перейти на робочі, студентські або сімейні дозволи на проживання.

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Раніше ми писали, у Чехії готуються скоротити допомогу українцям із тимчасовим захистом і зробити жорсткішими вимоги до їхнього проживання та машин.

До слова, Чорногорія посилює умови надання тимчасового захисту військовозобов’язаним чоловікам з України.

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