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Воздушные силы впервые показали работу ЗРК NASAMS (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
3157
Время на прочтение
1 мин
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Воздушные силы впервые показали работу ЗРК NASAMS (видео)

NASAMS защищает украинское небо с осени 2022 года.

Зенитно-ракетный комплекс NASAMS защищает небо Украины с ноября 2022 года. За пять месяцев боевой работы ЗРК уничтожил более 100 вражеских ракет и дронов.

Пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ показала комплекс NASAMS во время работы.

"Командир бригады позвонил и сказал: едешь учиться за границу. Это была мечта служить на каком-нибудь более усовершенствованном комплексе, чем С-300. Потому что это уже старая техника, которая доживает свое", – рассказал украинский военный.

Бойцы Воздушных сил отметили высокую эффективность ЗРК NASAMS и поблагодарили США за оказанную военную помощь.

Напомним, Норвегия и Соединенные Штаты Америки отправят в Украину два зенитных ракетных комплекса "NASAMS". Украинские защитники готовы отправиться на обучение в Норвегию.

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Дата публикации
Просмотры
3157
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