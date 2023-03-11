США и Норвегия отправят в Украину два ЗРК "NASAMS"

Украинские защитники готовы отправиться на обучение в Норвегию.

Норвегия и Соединенные Штаты Америки отправят в Украину два зенитных ракетных комплекса "NASAMS".

Об этом 11 марта сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Благодарю Правительства Норвегии и Соединенных Штатов Америки за принятое решение о передаче двух систем "NASAMS" для обороны воздушного пространства Украины", — говорится в его сообщении.

По словам Олещука, бойцы Воздушных Сил готовы в кратчайшие сроки направить воинов зенитных ракетных войск на обучение в Норвегию.

Также командующий подчеркнул, что ЗРК "NASAMS", освоенный украинскими зенитчиками, уже доказал свою эффективность в войне.

"Благодаря мощной поддержке партнеров, спасено немало жизней украинцев, сохранены объекты критической инфраструктуры государства", — подчеркнул Николай Олещук.

Напомним, в Министерстве обороны Дании полагают, что ориентировочно могут доставить в Украину танки Leopard 1 уже весной. Впрочем, когда именно не уточняют.

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