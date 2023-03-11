США та Норвегія відправлять до України два ЗРК "NASAMS"

Українські захисники готові вирушити на навчання до Норвегії.

Норвегія та Сполучені Штати Америки відправлять до України два зенітних ракетних комплекси "NASAMS".

Про це 11 березня повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Дякую Урядам Норвегії та Сполучених Штатів Америки за ухвалене рішення щодо передавання двох систем "NASAMS" для оборони повітряного простору України", - йдеться у його повідомленні.

За словами Олещука, бійці Повітряних Сил готові у найкоротші терміни направити воїнів зенітних ракетних військ на навчання до Норвегії.

Також командувач наголосив, що ЗРК "NASAMS", опанований українськими зенітниками, уже довів свою ефективність у війні.

"Завдяки потужній підтримці партнерів, врятовано чимало життів українців, збережено об’єкти критичної інфраструктури держави", - наголосив Микола Олещук.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони Данії вважають, що орієнтовно можуть доставити до України танки Leopard 1 вже навесні. Втім, коли саме, не уточняють.

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