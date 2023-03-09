Словаччина передасть Україні свої МІГ-29 разом із Польщею

Словаччина має намір передати свої винищувачі МіГ-29 спільно з Польщею. Варшава підтвердила такий крок.

Про це йдеться у заяві міністра оборони Словаччини Ярослава Надя.

"Думаю, настав час ухвалювати рішення", - написав він.

Надь повідомив, що розмовляв із польським міністром оборони Маріушем Блащаком на зустрічі ЄС у Стокгольмі. За його словами, Варшава погодиться на спільний процес передавання МіГ-29 Україні.

"Підтверджую, що Польща офіційно згодна з тим, що ми разом відправимо МіГи в Україну", - заявив Надь.

Він наглосив, щ Україні вмирають люди, а "ми реально можемо їм допомогти". "Полікантство Словаччини недоречне. Це нелюдяно та безвідповідально", - додав міністра оборони Словаччини.

Нагадаємо, Надь заявив, про готовність передати українським Збройним силам 10 із 11 літаків МіГ-29. За його словами, Братислава не використовує МіГ-29 через брак запчастин.

Також польський президент Анджей Дуда розповів, що Польща готова передати Україні літаки МіГ-29, які зараз є на озброєнні у цієї держави.

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