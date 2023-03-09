У Білорусі фіксується активність гелікоптерів РФ: що відбувається

У Білорусі від ранку 9 березня фіксується активність російських гелікоптерів.

Про це повідомляє "Білоруські Гаюн".

За даними спостерігачів, від 09:39 з аеродрому "Мачулищи" почали злітати вертольоти Мі-24 та Мі-8 ВКС РФ. Наразі відомо, що 5 російських гелікоптерів (чотири Мі-24 і один Мі-8), які вилетіли з "Мачулищ", приземлилися на аеродром "Лунинець", ще один гелікоптер Мі-8 вирушив на полігон "Лепельський".

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"Поки рано говорити про передислокацію групи гелікоптерів ВКС РФ ближче до кордону з Україною, цілком можливо, що йдеться про тренувальний політ із посадкою на інший аеродром", - пише "Білоруські Гаюн".

Вже згодом спостерігачі додали, що всі 5 гелікоптерів ВКС РФ (4 Мі-24 та 1 Мі-8) повернулися з аеродрому "Лунинець" на аеродром "Мачулищі", де приземлилися в проміжку 12:25-12:35.

"Як і припускали, мабуть, йшлося про тренувальний політ з посадкою на інший аеродром", - додали фахівці.

Нагадаємо, до Білорусі прибувають нові ешелони з технікою та особовим складом Збройних сил Росії. Йдеться про близько 450 військових РФ і не менше 79 одиниць техніки. Аналітики кажуть, що йдеться про ротацію військового контингенту ЗС РФ.

США наразі не мають розвідданих, які б свідчили про готовність військ Білорусі долучилися до участі у війні з росіянами проти України. Водночас режим Лукашенка продовжує надавати територію РБ як плацдарм для окупантів.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Олександр Лукашенко робить усе, щоб Білорусь не вступила у війну Росії проти України. Жданов каже, якби Лукашенко вступив у війну, то втратив би контроль над своєю армією – єдиним стовпом, на якому тримається його влада.

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