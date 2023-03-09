В Беларуси фиксируется активность вертолетов РФ: что происходит

В Беларуси с утра 9 марта фиксируется активность российских вертолетов.

Об этом сообщает "Белорусские Гаюн".

По данным наблюдателей, с 09:39 с аэродрома "Мачулищи" начали взлетать вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ. Известно, что 5 российских вертолетов (четыре Ми-24 и один Ми-8), вылетевших из "Мачулищ", приземлились на аэродром "Лунинец", еще один вертолет Ми-8 отправился на полигон "Лепельский".

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"Пока рано говорить о передислокации группы вертолетов ВКС РФ ближе к границе с Украиной, вполне возможно, что речь идет о тренировочном полете с посадкой на другой аэродром", — пишет "Беларуски Гаюн".

Уже впоследствии наблюдатели добавили, что все 5 вертолетов ВКС РФ (4 Ми-24 и 1 Ми-8) вернулись с аэродрома "Лунинец" на аэродром "Мачулищи", где приземлились в промежутке 12:25-12:35.

"Как и предполагали, видимо, речь шла о тренировочном полете с посадкой на другой аэродром", — добавили специалисты.

Напомним, в Беларусь прибывают новые эшелоны с техникой и личным составом Вооруженных сил России. Речь идет об около 450 военных РФ и не менее 79 единиц техники. Аналитики говорят, что речь идет о ротации военного контингента ВС РФ.

У США пока нет разведданных, свидетельствующих о готовности войск Беларуси присоединились к участию в войне с россиянами против Украины. В то же время, режим Лукашенко продолжает предоставлять территорию РБ как плацдарм для оккупантов.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Александр Лукашенко делает все, чтобы Беларусь не вступила в войну России против Украины. Жданов говорит, что если бы Лукашенко вступил в войну, то потерял бы контроль над своей армией – единственным столбом, на котором держится его власть.

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