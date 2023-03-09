Словакия передаст Украине свои МИГ-29 вместе с Польшей

Словакия намерена передать свои истребители МиГ-29 совместно с Польшей. Варшава подтвердила такой шаг.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Словакии Ярослава Надя.

"Думаю, пора принимать решение", — написал он.

Надь сообщил, что разговаривал с польским министром обороны Мариушем Блащаком на встрече ЕС в Стокгольме. По его словам, Варшава согласится на общий процесс передачи МиГ-29 Украине.

"Подтверждаю, что Польша официально согласна с тем, что мы вместе отправим МиГи в Украину", — заявил Надь.

Он подчеркнул, что Украине умирают люди, а "мы реально можем им помочь". "Поликанство Словакии неуместно. Это бесчеловечно и безответственно", — добавил министр обороны Словакии.

Напомним, Надь заявил о готовности передать украинским Вооруженным силам 10 из 11 самолетов МиГ-29. По его словам, Братислава не использует МиГ-29 из-за нехватки запчастей.

Также польский президент Анджей Дуда рассказал, что Польша готова передать Украине самолеты МиГ-29, которые сейчас находятся на вооружении у этого государства.

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