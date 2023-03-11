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У Данії повідомили, коли зможуть передати Україні перші танки Leopard 1

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Данії повідомили, коли зможуть передати Україні перші танки Leopard 1

Фото: Associated Press

Копенгаґен намагається передати Україні техніку якнайшвидше.

В Міністерстві оборони Данії вважають, що орієнтовно можуть доставити до України танки Leopard 1 вже навесні. Втім, коли саме, не уточняють. 

Про це заявив виконувач обов’язків міністра оборони країни Троельс Лунд Поульсен, пише Європейська правда.

Наголошується, що політик відвідав німецьке підприємство FFG, де ремонтують ці танки.

"Я побував там і побачив, що робота з підготовки танків Leopard 1 для України просувається. Ми зможемо відправити їх якнайшвидше. Сподіваємося, що зможемо доставити перші танки Україні навесні", - заявив Троельс Лунд Поульсен.

Міністр наголосив на важливості співпраці Данії з іншими країнами щодо "підтримки української боротьбу за свободу".

Нагадаємо, бойові танки Leopard 2A6, обіцяні Німеччиною та Португалією, прибудуть до України до кінця березня. Вони прибудуть разом з підготовленими екіпажами і будуть готові до застосування на фронті.

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Дата публікації
Перегляди
974
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