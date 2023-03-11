Алігатора знайшли через 20 років після викрадення із зоопарку

Вважається, що рептилію викрали із зоопарку, коли вона була дитинчам або навіть ще не вилупилася з яйця

У США знайшли алігатора, якого 20 років викрали із зоопарку Техасу. Тварину виявили на задньому дворику одного із будинків у 80 км від зоопарку.

Про це пише BBC.

За словами чиновників, рептилію 2,5 метра завдовжки на прізвисько Тева, ймовірно, вкрала людина, яка працювала волонтером у зоопарку "Світ тварин і зміїна ферма".

Алігатора виявив техаський мисливський наглядач неподалік міста Остін та повернув тварину до зоопарку в Нью-Браунфелсі.

"З алігаторів не виходять хороші домашні тварини", – заявили у Департаменті парків і дикої природи Техасу.

Тварину вочевидь забрали, коли вона була дитинчам або навіть ще не вилупилася з яйця.

Власник будинку не мав необхідних дозволів на зберігання рептилії . Через це алігатора конфіскували, а на особу, ім'я якої не називають, складено два протоколи.

У зоопарку опублікували відео, в якому зазначено, що Теву знайомлять з іншими алігаторами, тварина добре адаптувалася до нового середовища.

Нагадаємо, у Флориді триметровий алігатор убив 85-річну жінку, коли та рятувала свого собаку.

Читайте також: