Гороскоп кохання на березень 2023 року

Березень – час кардинальних змін у особистому житті, несподіваних любовних перипетій та щасливих поворотів. Місяць сильної інтуїції та цікавих осяянь. Перша половина місяця є досить складною для сфери взаємин, але від 17 березня в життя багатьох людей увійдуть кохання і гармонія.

Загалом березень 2023 року стане яскравим, пристрасним та романтичним. Цього місяця буде багато цікавих та перспективних знайомств. Особливо чутливих та творчих людей спогади накриють із головою, внаслідок чого можуть виникнути стосунки з колишніми коханими. Тому багатьом людям доведеться вирішити, що залишити у минулому, а що взяти із собою у майбутнє.

Від 17 березня Венера, планета кохання, комфорту та краси входить у знак Тельця – транзит сприяє зміцненню стосунків та пошуку гармонії. Проте з'єднання з Ураном наприкінці березня – аспект неоднозначний. Він може принести несподіваний бентежливий роман, нове знайомство з оригінальною людиною, але також створити проблеми у стосунках аж до неприємних сюрпризів і розриву.

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ОВЕН

Місяць експансії, розвитку та зміцнення любовних взаємин. Створивши міцний фундамент у попередньому році, ваші стосунки починають зростати вгору і вшир, охоплювати нові сфери, можливо, ухваліть рішення офіційно оформити взаємини. Усталені сімейні стосунки наражаються на певний ризик, якщо ставити себе на перше місце. Якщо ви самотні, перебуваєте у пошуку ідеального партнера, то поїздки та подорожі значно збільшать шанси на успіх у представників протилежної статі.

ТЕЛЕЦЬ

Ви випромінюєте неймовірний магнетизм, можна сказати, що з'їдають плотські пристрасті і бажання. А це сприяє натхненню, продуктивній творчості та набуттю особливого впливу на інших людей. Не слід пов'язувати себе якимись рутинними розпорядками. Ви досягнете найбільшого результату, якщо будете вільні та розкуті. Цей місяць запропонує вам багато цікавих занять, бентежливих вражень, приємних відчуттів, так що є реальна можливість поринути з головою в життєві задоволення.

БЛИЗНЯТА

Незважаючи на різноманіття ваших зв'язків, намагайтеся, щоб усі вони були так чи так корисні. Представники протилежної статі можуть тягнути вас у різні боки, що називається, боротися за вашу увагу. Головна небезпека місяця – стати причиною конфлікту, суперницької боротьби ваших шанувальників чи шанувальниць. Вас хочуть бачити на заходах, запрошують та приходять у гості, що може давати вам втому та призвести до марного розпорошення сил. Сімейні люди почуваються набагато щасливышими за самотніх.

РАК

Намагайтеся не спускати з очей мету, пов'язану з дітьми, житлом, сімейними взаєминами, інакше всі ті переваги, які були досягнуті в попередній рік, будуть втрачені. У вас був довгий, непростий період в особистому житті, але вже від кінця березня ви зрозумієте, що більшість складнощів позаду. Гарний час для відвертих розмов із коханою, а також іншими близькими та рідними людьми. Можливі значні перетворення – такі, як зміна проживання чи зміни у стосунках із важливими для вас людьми.

ЛЕВ

Багато людей, зокрема і зовсім незнайомі, розраховуватимуть цього місяця на вашу емоційну підтримку та розуміння. Можливі несподівані сюрпризи у сім'ї чи з боку близьких людей, які змусять вас змінити свої плани. Але загалом на тлі цієї метушні року березень буде спокійнішим і гармонійнішим. Щоб відновити душевні сили, витрачені на допомогу іншим, можна порекомендувати поїздку до якогось знайомого і улюбленого місця разом із романтичним партнером або сім'єю.

ДІВА

Цього місяця треба більше уваги приділити родині та близьким, дорогим вам людям. Якщо у вас нещодавно почалися романтичні стосунки, намагайтеся ощасливити партнера, подарувати незвичайний подарунок. Дуже сприятливий період починається від 17 березня – це гарний час для того, щоб перевести ваші стосунки на новий рівень. І не соромтеся частіше і голосніше хвалити кохану людину, в березні це найперше заняття. Будьте нестандартними, більш відкритими — і у вашому житті з'являться нові цікаві люди.

ТЕРЕЗИ

Чим більше ви перед очима серед людей, тим більше щасливих можливостей ви отримуєте. Самою присутністю ви багатьох можете ощасливити. Якщо в першій половині місяця у стосунках виникають труднощі, то в другій половині все стане на свої місця і всі неприємності залишаться в минулому. Використовуйте свій вплив на своїх знайомих, приятелів та інших людей, що зібралися навколо вас — ви здивуєтеся, наскільки приголомшливих результатів зможете досягти в ролі лідера та ідейного натхненника.

СКОРПІОН

Будьте готові до того нового, що входить у ваше життя. Це може бути раптове кохання або нове знайомство, яке згодом переросте у дружні взаємини. Можливо, настав час зізнатися собі, що деякі зв'язки зжили себе. Розлучившись з ними, ви отримаєте запас сил та часу, необхідний, щоб перевести своє життя на якісно новий рівень. Це один із найкращих місяців для подорожей та спілкування з іноземцями, водночас неважливо, чи подорожуєте ви у справах чи просто відпочиваєте.

СТРІЛЕЦЬ

Можливо, вже довгий час ви маєте сумніви, не довіряєте партнеру або підозрюєте його в невірності. Як би вам не хотілося все висловити — тримайте себе в руках, не роздмухуйте скандал на рівному місці. Найкраще вашу уяву направте у творчу сферу та облаштування побуту. Цього місяця, що називається, пазл складеться, спокій прийде у ваше особисте життя. Самотні представники знака, нарешті, познайомляться з потенційним романтичним партнером або минулі стосунки знову активізуються.

КОЗОРІГ

У першій половині місяця прокидається авантюризм, розкутість, непереборне бажання спробувати все нове і змінити своє життя. Головне зараз, не зробити помилку – зачекайте до 24 березня, а потім ухвалюйте доленосні рішення. Багато можливостей, що хвилюють — і навіть занадто багато, тому ваші наявні взаємини піддаються серйозній перевірці. Нові романтичні зв'язки, найімовірніше, виявляться недовговічними, тому не варто ризикувати у цій сфері.

ВОДОЛІЙ

Вам може здатися, що все нудно та прісно навколо, а партнер раптом став чужим, оскільки його не цікавить те, що приваблює вас. Направте свою енергію та своєрідний творчий потенціал у роботу. Подорожуйте, зустрічайтеся з новими людьми, куштуйте незнайомі страви. Ви відчуєте, що світ став просторішим і цікавішим. Зараз вам достатньо і того задоволення, яке приносять вам свіжі враження. Лише у третій декаді березня ваше життя заграє новими фарбами, а романтика увірветься у нього.

РИБИ

Через представників протилежної статі ви можете дізнатися про все, що вам необхідно. Любовні стосунки та взаємна симпатія сприяють вирішенню життєвих питань. Велика кількість різноманітних справ цього місяця не дозволяє вам серйозно задуматися про справжню суть того, що пов'язує вас із романтичним партнером. Однак у третій декаді березня настає час сумнівів та серйозних роздумів. Цілком можливо, що ви ухвалите рішення завершити стосунки, але не робіть цього до кінця місяця. Все може змінитися в одну мить.

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