Гороскоп кохання на лютий 2023 року

Венера – планета "малого щастя", вибору, почуттів та краси, до 20 лютого переміщається за знаком Риби, в якому має сильний статус – екзальтація. Венера символізує невеликі радості життя, затишок, сферу особистих і ділових відносин.

14 лютого – Валентинів день чи день всіх закоханих, психологічний клімат цього дня підтримує романтику та кохання, бо Місяць у Стрільці в гармонійному аспекті з Юпітером в Овні сприяє позитивному настрою, життєрадісності та оптимізму. Якщо хочете налагодити взаємини із коханою людиною – використовуйте позитивний потенціал цього дня. Якщо плануєте одруження 2023 року, використовуйте ці рекомендації.

Від 20 лютого ситуація змінюється – Венера входить на знак Овна та створює агресивні енергетичні потоки, що перешкоджають гармонійним особистим взаєминам. Від цього дня посилюється конкуренція навіть між людьми, що люблять один одного, зростає кількість сварок через дрібниці. У цей період емоції вириватимуться назовні, навряд чи вдасться зберегти врівноваженість. Але, з іншого боку, люди стають сміливішими і готові озвучити те, на що раніше не наважувалися.

А ось дізнавшись і проаналізувавши, що пророкує нам лютий у плані сприятливих та несприятливих періодів, можна правильно спланувати свої дії та уникнути неприємностей у особистих взаєминах.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

У особистих взаєминах відбувається багато цікавого, можливі навіть доленосні події. Дозвольте партнеру взяти ініціативу у свої руки, побудьте трохи мінливою і романтичною людиною — звичайно, покладаючись водночас на своє почуття міри. Сімейні люди знаходять задоволення, характерне прагнення взаєморозуміння, емоційної близькості, душевного комфорту. Ви тонко відчуваєте гармонію і красу, тому робите приємнішим як власне життя, так і життя близьких вам людей.

ТЕЛЕЦЬ

Цього місяця право вирішального голосу належить вашому партнеру, і не все складається так, як хотілося б вам. До 20 лютого загалом сприятливий час для романтики та кохання, якщо ви не намагатиметеся перевірити свої стосунки на міцність. Не давайте волю ревнощів та підозрілості, інакше просто ускладните життя — і собі, і близькій людині. Лютий вимагає від вас спокою, терпіння та розуміння. Третя декада дуже непроста, може принести завершення будь-яких взаємин або ж ви захочете позбутися залежності, що обтяжує вас.

БЛИЗНЯТА

Спільна творчість та поїздки зближують, з'являється шанс покращити взаємини та перевести їх на новий, якісний рівень. Виявіть ініціативу, зробіть крок назустріч – і вам вдасться наповнити ваше життя романтикою та пригодами. Якщо ви шукаєте ідеального партнера – будьте перед очима, лютий сприяє зустрічам з новими людьми, відвідуванню цікавих місць, різноманітним можливостям та видам діяльності. Активно включайтеся в різні справи, не втрачайте свій шанс — на вас чекають бенетежливі зустрічі.

РАК

Хвиля свіжої енергії спонукає вас навести лад у своєму особистому житті та взаєминах. Це хороший місяць для того, щоб зайнятися чимось творчим, цікавим або просто закохатися. Зростає ваша популярність серед представників протилежної статі, що допомагає вирішувати безліч питань, використовуючи свій магнетичний вплив. Більше часу проводьте з друзями, можливо, хтось із них для вас не просто друг чи приятель. Один із найбільш підхожих місяців для укладення шлюбу або початку спільного проживання.

ЛЕВ

Менше розповідайте оточенню про своє життя, а тим більше про особисті взаємини. У любовних стосунках розпочинається новий етап. Не дозволяйте іншим залазити у ваше життя і затьмарювати його. Розірвіть токсичні зв'язки – і тоді їхнє місце займуть щасливі взаємини. Гарний час для того, щоб подбати про детальне опрацювання тих творчих задумів, за які ви взялися в попередньому місяці. Якщо є шанс відвідати будь-який захід, фестиваль чи взяти участь у конференції – не пропускайте його.

ДІВА

Цей період часу відрізнятиметься особливим різноманіттям у сфері кохання. Ви, нарешті, зможете розслабитися та отримати задоволення від життя. Натхнення переповнюватиме вас, а доля радуватиме як ніколи. Не обмежуйте свою свободу зайвою відповідальністю та зобов'язаннями, але водночас остерігайтеся надмірного розпилення сил та засобів. З іншого боку, якщо ви схильні до більш стабільного та впорядкованого життя, цей місяць здасться надто метушнім.

ТЕРЕЗИ

Цей місяць вдалий для кохання, романтичних знайомств, укладення шлюбу і всього, що допомагає людям зблизитися, краще зрозуміти один одного. Якщо ви маєте сім'ю, цей місяць найкраще підходить для того, щоб зміцнити ваші взаємини. Якщо ви наважитеся поїхати у відпустку, то гарні спогади про проведену з родиною відпустку вам забезпечені. Якщо ж ви ще неодружені, то саме час задуматися про це. Так як цей місяць принесе у ваше життя нові, цікаві та запаморочливі зустрічі. Не варто упускати свій шанс!

СКОРПІОН

Не бійтеся змін, і ви додасте до свого життя багато нових, цікавих можливостей. Це найкращий місяць для того, щоб вирішити житлове питання, зробити ремонт або створити проєкт свого майбутнього будинку. Будь-яка робота, яку ви робитимете всією сім'єю, зблизить вас і покращить взаєморозуміння. Гарний час для відвертих розмов з чоловіком або романтичним партнером – чим щирішим ви будете, тим більше сил та ресурсів у вас з'явиться для нових спільних звершень.

СТРІЛЕЦЬ

Можливо, настав час для розширення сім'ї чи покращення житлових умов. Не бійтеся труднощів та підвищеної відповідальності – саме зараз із партнером варто все обговорити та спланувати ваше подальше життя. У вас є все, що вам потрібно, щоб глянути на світ більш оптимістично і взяти штурмом найзавзятіші з перешкод. А кохана людина вам у цьому допоможе! Цілком можливо, що якесь із починань цього місяця згодом стане важливим довгостроковим проєктом, який не втратить свого значення і через багато років.

КОЗОРІГ

Цього місяця важливо приділити більше уваги зміцненню своїх тилів, наведенню ладу в сімейних справах, на які раніше не вистачало часу. Якщо ви самотні — доля усміхнеться вам, так що не дивіться на життя похмуро, розслабтеся і спробуйте діяти не так, як примушують обставини, а так, як вам справді хочеться. Цілком можливо, що в результаті ви опинитеся серед цікавих людей, знайдете оригінальні, нестандартні рішення для тих завдань, які стоять перед вами.

ВОДОЛІЙ

Цього місяця вас відвідає натхнення, покращиться настрій завдяки приємним зустрічам з представниками протилежної статі. Вам відкриються краса і гармонія навколишнього світу і наповнять фарбами ваші будні. Ви не так сильно відвернетесь від роботи, зате виявите, що у вашому житті стало просторіше. Зараз слід більше уваги приділяти домашнім справам, сімейним обов'язкам, спілкуванню з дітьми та близькими людьми, оскільки наступного місяця доведеться багато працювати і часу для цього не вистачатиме.

РИБИ

Сприятливий місяць для любовних взаємин, початку спільного проживання, особливо перша та друга декади лютого. Навіть якщо у вашому житті все далеко недобре на особистому фронті, протягом місяця з'явиться шанс виправити ситуацію, знайти близьких за духом людей. Комусь пощастить зустріти свого ідеального партнера та відновити стосунки з колишньою, але все ще коханою людиною. Гарний час для вирішення житлових питань, пошуку відповідного варіанту для покупки чи оренди нерухомості.

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