Віцеспікерка німецького Бундестагу прибула до Києва

Віцепрезидентка німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт прибула до Києва, щоб ознайомитися з гуманітарною ситуацією в Україні.

Про це вона повідомила у твітері.

"Київ. Я приїхала сюди сьогодні нічним потягом. Українці захищають свою країну та нашу спільну свободу. Я захоплююся їхньою мужністю. Найближчими днями я хотів б скласти уявлення про відбудову, гуманітарну ситуацію та важкі будні на місцях", - написала Герінг-Екардт.

Kiew. Hier bin ich heute mit dem Nachtzug angekommen. Die Ukrainer*innen verteidigen ihr Land & unsere gemeinsame Freiheit. Ich bewundere ihren Mut. In den nächsten Tagen möchte ich mir ein Bild vom Wiederaufbau, der humanitären Lage & dem schwierigen Lebensalltag vor Ort machen. pic.twitter.com/AnD3JyCM8a — Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) February 1, 2023

Нагадаємо, 25 січня Німеччина нарешті розблокувала постачання Україні своїх танків Leopard і дала дозвіл третім країнам на їхній реекспорт.

Чому Німеччина так довго тягнула з цим рішенням? Коли буде авіація? Чи застосує Путін ядерну зброю? Та чи зрештою стане Україна членом НАТО? Про це ТСН.ua розпитав у керівниці оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

Читайте також: