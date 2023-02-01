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Віцеспікерка німецького Бундестагу прибула до Києва

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Віцеспікерка німецького Бундестагу прибула до Києва

Twitter/Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt)

До столиці прибула представниця Бундестагу Німеччини.

Віцепрезидентка німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт прибула до Києва, щоб ознайомитися з гуманітарною ситуацією в Україні.

Про це вона повідомила у твітері.

"Київ. Я приїхала сюди сьогодні нічним потягом. Українці захищають свою країну та нашу спільну свободу. Я захоплююся їхньою мужністю. Найближчими днями я хотів б скласти уявлення про відбудову, гуманітарну ситуацію та важкі будні на місцях", - написала Герінг-Екардт.

Нагадаємо, 25 січня Німеччина нарешті розблокувала постачання Україні своїх танків Leopard і дала дозвіл третім країнам на їхній реекспорт.

Чому Німеччина так довго тягнула з цим рішенням? Коли буде авіація? Чи застосує Путін ядерну зброю? Та чи зрештою стане Україна членом НАТО? Про це ТСН.ua розпитав у керівниці оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман. 

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Дата публікації
Перегляди
362
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