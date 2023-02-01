Австралія запровадила санкції проти Ірану за постачання дронів Росії

Санкції стосуються фізичних та юридичних осіб, які займаються виробництвом та постачанням дронів до Росії.

Австралія в середу, 1 лютого, оголосила про запровадження додаткових санкцій проти Ірану за постачання безпілотників до Росії, які вона використовує у війні проти України.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що фінансові санкції будуть накладені на чотирьох іранських осіб і чотири організації, які залучені до виробництва та постачання безпілотників до Москви.

"Ми використовуємо всі наявні у нашому розпорядженні стратегії для захисту прав людини - від діалогу та дипломатії до санкцій – відповідно до наших цінностей та інтересів", - йдеться у повідомленні МЗС Австралії.

Там наголосили, що Росія з безжальною жорстокістю використовувала іранські безпілотники по всій Україні, націлюючи їх як на цивільні території, так і на ключову інфраструктуру.

Іранські дрони у війні проти України

Росія застосовує дрони, якими її забезпечує Іран, для атак цивільних та критичних об'єктів інфраструктури, зокрема, об'єктів енергосистеми.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу запевнив, що його країна разом зі Сполученими Штатами Америки зробить все, щоби Іран не зміг отримати ядерної зброї та засобів її доставлення.

Міністерство фінансів США 6 січня запровадили санкції проти постачальників іранських БПЛА, які використовувалися для атаки на цивільні об'єкти в України.

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