Бен Аффлек насмішив блаженним виразом обличчя під час зустрічі з бойфрендом ексдружини Дженніфер Гарнер

Схоже, зірка дуже щасливий, що особисте життя його колишньої налагодилося.

Голлівудський актор Бен Аффлек не раз ставав мемом у ЗМІ, оскільки чи то не любить, чи то не вміє приховувати свої емоції.

Не раз зірку стрічки "Бетмен" папараці заскочували під час прогулянки з дружиною Дженніфер Лопес з зосередженим або ж закоханим виглядом. А цього разу журналісти побачили просто ідеальну картинку.

Днями Аффлека помітили під час дружньої бесіди з новим бойфрендом його колишньої дружини Дженніфер Гарнер. При чому актор був настільки щасливий бачити чоловіка, що розплився у щасливій усмішці. Ну, або Аффлек дуже щасливий, що колишня зуміла налагодити особисте життя.

Фото зустрічі колишнього чоловіка Гарнер і її теперішнього обранця, бізнесмена Джона Міллера швидко облетіло Мережу.

Зазначимо, що Дженніфер Гарнер та Бен Аффлек були одружені від 2005 до 2015 року. Втім офіційно шлюборозлучний процес був оформлений 2018 року. У експодружжя є троє дітей – 17-річна донька Вайолет Енн Аффлек, 14-річна донька Серафіну Роуз Елізабет Аффлек та 10-річний син Сэмюель Гарнер Аффлек.

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер / Фото: Associated Press

16 липня 2022 року Бен Аффлек одружився зі співачкою Дженніфер Лопес, з якою вже колись зустрічався та навіть був заручений від 2002 до 2003 року.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Дженніфер Гарнер також налагодила особисте життя. 2018-го року вона почала зустрічатися з бізнесменом Джоном Міллером, який керує технічною компанією та мережею ресторанів.

Дженніфер Гарнер та Джон Міллер

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