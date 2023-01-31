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Вагітна Світлана Тарабарова розсекретила стать майбутньої дитини

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
146
Час на прочитання
1 хв
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Вагітна Світлана Тарабарова розсекретила стать майбутньої дитини

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Сім'я виконавиці влаштувала гендер-паті.

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка незабаром втретє стане мамою, нарешті розсекретила стать майбутньої дитини.

Сім'я знаменитості вирішила влаштувати гендер-паті. Так, вони замовили коробку-секрет, яка була наповнена повітряними кульками. Коли артистка з чоловіком та дітьми відкрила її, то звідти вилетіли кульки певного кольору. Якщо ж вони будуть блакитні – народиться син, якщо рожеві – донечка.

Загалом, Світлана Тарабарова чекає на дівчинку.

"Чекаємо на дівчинку. Хто вгадав?" – поцікавилася у прихильників знаменитість.

У коментарях Світлану вже й встигли привітати її колеги за сценою. Так, MamaRika, Тоня Матвієнко, Анатолій Анатоліч та Сніжана Бабкіна залишили під відео різні привітальні та радісні смайлики.

Нагадаємо, Світлана Тарабарова раніше розповідала, як неабияк перелякалася на УЗД. Лікарці здалося, що артистка чекає на двійню. До такого мама двох маленьких дітей не була готовою.

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Дата публікації
Перегляди
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