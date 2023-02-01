До Авакова з обшуками прийшли СБУ і ДБР: яка причина

Вранці 1 лютого до ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова з обшуками завітали СБУ та ДБР.

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели обшуки в ексочільника МВС Арсена Авакова.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на слова самогоо Авакова.

Наразі відомо, що справа стосується закупівлі французьких гелікоптерів Airbus, один з яких розбився у Броварах і забрав життя керівників МВС.

"Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6 річної давнини. Певна річ - нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію", - сказав Аваков.

Трагедія у Броварах

Вранці 18 січня у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС, на борту якого перебувало керівництво МВС. Зокрема, міністр Денис Монастирський, його заступник та держсекретар.

Відомо, що керівництво МВС летіло до однієї з прифронтових областей. Очільник МВС та його колеги були в одному гвинтокрилі, оскільки намагалися якомога швидше прибути до місця призначення.

Загалом трагедія забрала життя 14 осіб, зокрема однієї дитини. Дівчинка 2017 року народження отримала травми, які були несумісні з життям. Загалом до лікарні відразу після трагедії доправили 26 людей, із них десятеро дітей з різними ступенями опіків.

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