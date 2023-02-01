К Авакову с обысками пришли СБУ и ДБР: какая причина

Утром 1 февраля эксминистра внутренних дел Арсена Авакова с обысками посетили СБУ и ДБР.

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели обыски у эксглавы МВД Арсена Авакова.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на слова самого Авакова.

Известно, что дело касается закупки французских вертолетов Airbus, один из которых разбился в Броварах и унес жизни руководителей МВД.

"Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus 6 летней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно. Формально отработали версию", — сказал Аваков.

Трагедия в Броварах

Утром 18 января в Броварах разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД. В частности, министр Денис Монастырский, его заместитель и госсекретарь.

Известно, что руководство МВД летело в одну из прифронтовых областей. Глава МВД и его коллеги были в одном вертолете, поскольку пытались как можно скорее прибыть к месту назначения.

В общей сложности трагедия унесла жизни 14 человек, в том числе одного ребенка. Девочка 2017 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью. Всего в больницу сразу после трагедии доставили 26 человек, из них десять детей с разными степенями ожогов.

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