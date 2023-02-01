Бывший правоохранитель планировал подорвать Кураховскую ТЭС

Сотрудники Государственного бюро расследований предотвратили диверсию на Кураховской тепловой электростанции на Донетчине, которую готовил бывший правоохранитель.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Диверсию на Кураховской ТЭС готовил бывший чиновник одного из правоохранительных органов Донецкой области вместе со своим сообщником. Бывший правоохранитель после захвата оккупантами части Донецкой области начал работать на врага.

"Поддерживая идею "русского мера", фигурант планировал с использованием взрывчатки повредить Кураховскую ТЭС. Он заранее спрятал взрывные устройства, боеприпасы и средства инициирования взрыва в специально обустроенном схроне недалеко от ТЭС, но на территории, которая подконтрольна Украине. А осуществить взрыв должен был его сообщник, с которым он активно обсуждал планы диверсии, в том числе через социальные мессенджеры", — рассказали правоохранители.

Экс-правохранитель заочно уведомлен о подозрении в государственной измене и в подготовке к совершению диверсии (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. В настоящее время работники ГБР ищут сообщника подозреваемого.

Напомним, работники Государственного бюро расследований проводят обыски у руководства столичной налоговой.

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