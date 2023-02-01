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ГБР проводит обыски у руководства столичной налоговой — источники

ГБР проводит обыски у руководства столичной налоговой — источники

Автор
Игорь СеровИгорь Серов
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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ГБР проводит обыски у руководства столичной налоговой — источники

По информации источников, следователи ГБР расследуют факт незаконного получения возмещения НДС из государственного бюджета.

Работники Государственного бюро расследований проводит обыски у руководства столичной налоговой.

Об этом сообщают источники ТСН.ua в правоохранительных органах.

В частности, обыски проходят у главы налоговой службы Киева и заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве.

По информации источников в правоохранительных органах, следователи ГБР расследуют факт незаконного получения возмещения НДС из государственного бюджета, в частности, путем злоупотребления властью и служебным положением представителями налоговых органов. Из-за таких действий в теневой оборот попало более 30 млрд грн государственных средств.

Напомним, по данным СБУ, во Львове руководство Налоговой службы разработало схему, согласно которой из государственного бюджета планировалось украсть 40 млн грн.

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Дата публикации
Просмотры
718
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