ДБР проводить обшуки у керівництва столичної податкової - джерела

За інформацією джерел, слідчі ДБР розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету.

Працівники Державного бюро розслідувань проводить обшуки у керівництва столичної податкової.

Про це повідомляють джерела ТСН.ua в правоохоронних органах.

Зокрема, обшуки відбуваються у голови податкової служби Києва та заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві.

За інформацією джерел у правоохоронних органах, слідчі ДБР розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету, зокрема шляхом зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів. Через такі дії до тіньового обігу потрапило понад 30 млрд грн державних коштів.

Нагадаємо, за даними СБУ, у Львові керівництво Податкової служби розробило схему, за якою з державного бюджету планувалося вкрасти 40 млн грн.

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