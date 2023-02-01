Найдорожчий трансфер в історії АПЛ: "Челсі" купив переможця ЧС-2022

"Челсі" оформив ще один гучний трансфер. Лондонський клуб підписав півзахисника "Бенфіки" Енцо Фернандеса.

Лісабонський клуб оголосив про перехід 22-річного аргентинця до стану "синіх" на своєму офіційному сайті.

Фернандес підписав контракт до літа 2031 року. Лондонці заплатили за футболіста 121 мільйон євро. 25% від цієї суми отримає аргентинський "Рівер Плейт", кольори якого Фернандес захищав від 2019-го до 2022 року.

Від липня 2022 року Фернандес провів за "Бенфіку" 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав 7 результативних передач.

Фернандес – чемпіон світу-2022 у складі збірної Аргентини. На Мундіалі в Катарі він відзначився одним голом і одним асистом у 7 поєдинках. Енцо був визнаний найкращим молодим гравцем турніру.

Підписавши молодого аргентинця, "Челсі" встановив новий трансферний рекорд англійської Прем'єр-ліги. До цього найдорожчим в історії чемпіонату Англії був перехід Джека Гріліша 2021 року з "Астон Вілли" до "Манчестер Сіті" за 117 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше "Челсі" за 70 мільйонів євро придбав вінгера донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика. Ще 30 мільйонів євро "гірники" можуть отримати бонусами.

Читайте також:

Довелося просити вибачення: Мудрик вляпався в расистський скандал у Англії – подробиці

Присвятив "гірникам" 13 років: легенда "Шахтаря" перейшов до клубу Бекхема

Забарний підписав контракт з англійським "Борнмутом": що відомо про контракт та новий клуб українця