Самый дорогой трансфер в истории АПЛ: "Челси" купил победителя ЧМ-2022

"Челси" оформил еще один громкий трансфер. Лондонский клуб подписал полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса.

Лиссабонский клуб объявил о переходе 22-летнего аргентинца в стан "синих" на своем официальном сайте.

Фернандес подписал контракт до лета 2031 года. Лондонцы заплатили за футболиста 121 млн евро. 25% от этой суммы получит аргентинский "Ривер Плейт", цвета которого Фернандес защищал с 2019-го по 2022 год.

С июля 2022 года Фернандес провел за "Бенфику" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

Фернандес – чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины. На Мундиале в Катаре он отличился одним голом и одним ассистом в 7 поединках. Энцо был признан лучшим молодым игроком турнира.

Подписав молодого аргентинца, "Челси" установил новый трансферный рекорд английской Премьер-лиги. До этого самым дорогим в истории чемпионата Англии был переход Джека Грилиша в 2021 году из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" за 117 миллионов евро.

Напомним, ранее "Челси" за 70 миллионов евро приобрел вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика. Еще 30 миллионов евро "горняки" могут получить в качестве бонусов.

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