Трансферная сага завершена: "Челси" объявил о переходе Мудрика

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик официально стал игроком лондонского "Челси".

Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Михаил успешно прошел медицинское обследование и подписал с "пенсионерами" контракт сроком на семь лет, до 2030-го. За клуб английской Премьер-лиги Мудрик будет выступать под 15-м номером.

Как сообщалось ранее, трансфер 22-летнего украинца обошелся лондонцам в 100 миллионов евро с учетом бонусов.

70 миллионов евро "Шахтер" получит сразу. Еще 30 миллионов евро предусмотрено бонусами в зависимости от успешности выступлений Мудрика за "Челси", а также результатов самого клуба, в том числе победы лондонцев в АПЛ или Лиге чемпионов, пока соглашение с украинцем будет действовать.

В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей в составе "Шахтера", забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

Напомним, "Челси" удалось перехватить Мудрика у другого лондонского клуба – "Арсенала". "Канониры" делали "Шахтеру" предложение по трансферу украинца в размере 95 миллионов евро, включая бонусы.

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