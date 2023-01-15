Трансферна сага завершена: "Челсі" оголосив про перехід Мудрика

Вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик офіційно став гравцем лондонського "Челсі".

Про це англійський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Михайло успішно пройшов медичне обстеження та підписав з "пенсіонерами" контракт терміном на сім років, до 2030-го. За клуб англійської Прем'єр-ліги Мудрик виступатиме під 15-м номером.

Як повідомлялося раніше, трансфер 22-річного українця обійшовся лондонцям у 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

70 мільйонів євро "Шахтар" отримає одразу. Ще 30 мільйонів євро передбачено бонусами залежно від успішності виступів Мудрика за "Челсі", а також результатів самого клубу, зокрема перемоги лондонців в АПЛ або Лізі чемпіонів, поки угода з українцем буде чинною.

Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів.

Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

Нагадаємо, "Челсі" вдалося перехопити Мудрика в іншого лондонського клубу – "Арсенала". "Каноніри" робили "Шахтарю" пропозицію щодо трансферу українця в розмірі 95 мільйонів євро включно з бонусами.

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