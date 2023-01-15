Помер Вахтанг Кікабідзе: українські зірки вшанували пам'ять легендарного актора

Сумною звісткою для світу стала смерть Вахтанга Кікабідзе, легендарного грузинського актора, режисера та співака. Він пішов з життя 15 січня.

Новина потрясла не лише батьківщину артиста Грузію, а й Україну. Адже усе своє життя Кікабідзе активно підтримував українців та виступав проти загарбницької політики РФ.

Юрій Горбунов, Катерина Бужинська, Тарас Цимбалюк та інші українські знаменитості також вшанували пам'ять Кікабідзе та подякували за його багаторічну творчість.

Юрій Горбунов

Український продюсер та телеведучий присвятив другу України допис, у якому висловив свої співчуття. Свого часу Горбунову вдалося особисто познайомитися з Кікабідзе.

"Пішов з життя великий патріот України, легендарний грузинський артист і співак Вахтанг Кікабідзе! Йому було 84 роки!

Мав честь бути з ним знайомим!! Земля тобі пухом, великий маестро", - написав Горбунов.

Катерина Бужинська

Українська співачка поділилася на своїй сторінці у Мережі усміхненим фото поруч з легендарним актором та пригадала, якою людиною він був.

"Ти був неймовірним артистом і людиною з великої літери, справжнім другом України! Прощавай, Бубо…", - написала Катерина.

Тарас Цимбалюк

Про смерть грузинської легенди написав у Мережі й Тарас Цимбалюк. Він пригадав, за що усі так цінували Кікабідзе.

"Відійшла у вічність легенда, велика людина, талант і справжній друг України - Вахтанг Костянтинович Кікабідзе", - написав Цимбалюк.

Андрій Бєдняков

Шоумен також додав у сторіз в Inatagram чорно-білу світлину з актором.

"Спочивай з миром", - додав підпис Бєдняков.

Соломія Вітвицька

Телеведуча також поділилася світлиною з Вахтангом Костянтиновичем із підписом: "Спочивай з миром".

Анна Андрійчук

Пам'ять легендарного Кікабідзе вшанувала ексдружина Позитива, дизайнерка Анна Андрійчук. Вона додала у сторіз допис Максима Галкіна про актора.

"Світла пам'ять геніальній людині", - додала підпис Анна.

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