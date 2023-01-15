Ракетний удар по Дніпру: внаслідок атаки загинули дві волонтерки – що відомо

14 січня через ракетну по Дніпру загинуло дві жінки, які займались волонтерством.

У суботу, 14 січня, під час ракетної атаки по житловому будинку у Дніпрі загинуло дві жінки – Ірина та Ольга – вони були стоматологинями та волонтерками. Під час атаки Росії жінки йшли до спортзала, який розташований недалеко від будинку.

Про це "Суспільному" розповіла колега жінок Наталя.

Наталя познайомилася з дівчатами під час волонтерського проєкту "Тризуб". Ірина та Ольга надавали безкоштовну стоматологічну допомогу військовим .

Ольга їздила як волонтерка до Карлівки, що під Пісками на Донеччині, і безкоштовно лікували українських бійців.

"Знаєте, волонтери різні бувають, дехто раз допоможе, аби сказати, що я волонтер. А дівчата постійно допомагали, варто було лише попросити. Вони й на базі волонтерського центру лікували, а також брали пацієнтів та обслуговували в клініках, де працювали", – розповідає Наталя.

Фото/Facebook: Artem Pohil

Фото/Facebook: Artem Pohil

Фото/Facebook: Artem Pohil

Як розповів друг Ольги Ігор, жінка почала займатися волонтерством ще до повномасштабного вторгнення. Від 2016 року вони працювали з мобільною стоматологією в Широкіно, біля Маріуполя. Після 24 лютого переїхали до Дніпра.

Ольга також допомагала дівчатам, яких привезли з полону до Дніпра..

Колега Ірини та Ольги – Артем, який чолює клініку, в якій останнім часом працювала Ірина, та раніше – Ольга, розповів, що поховання загиблих відбудеться в середу.

Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі

У суботу, 14 січня, Росія здійснила ракетний удар по багатоповерховому будинку у Дніпрі, вщент зруйнувавши один під'їзд. Станом на зараз відомо про смерть 25 людей. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини.

Попередньо, зруйновано 72 квартири, пошкоджено – понад 230 квартир.

Окупанти атакували багатоповерхівку ракетою Х-22. Віддав наказ обстріляти житловий будинок у Дніпрі командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин. Він же віддавав наказ розбомбити ТЦ в Кременчуці на Великдень.

У неділю, 15 січня, близько 11:30 у Дніпрі рятувальники дістали 27-річну дівчину, яка була з-під завалами понад 20 годин.

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