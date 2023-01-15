Помер легендарний грузинський актор Вахтанг Кікабідзе

Легендарний грузинський актор, співак та режисер Вахтанг Кікабідзе пішов з життя.

Вахтангу Костянтиновичу було 84 роки. Сумну звістку повідомило грузинське ТБ "Мтаварі архі". Що стало причиною смерті артиста, наразі невідомо.

Зазначимо, що Вахтанг Кікабідзе був культовим грузинським актором а також мав звання Заслуженого артиста України, яке отримав 2013 року. Знявся більше ніж у 30 стрічках, два фільми зрежесирував. Окрім того Вахтанг Костянтинович був талановитим співаком. Багатьом українцям відома його "Чіто-гвріто" та "Мои года".

Українці знають Кікабідзе за грою у фільмах "Міміно", "Не горюй!" та інших стрічках.

Окрім того, Вахтанг Костянтинович активно підтримував Україну у повномасштабній війні, яку розв'язала росія. У липні 2022 року Кікабідзе назвав повномасштабну війну Росії проти України справжнім геноцидом. І того, що витворяє Путін по відношенню до українців, артист не бачив навіть у кіно. Путіна зірка порівняв зі Сталіним.

Грузинський актор також ділився, що добре знав українського президента Володимира Зеленського, а за час війни зірка тричі літав до України і був глибоко приголомшений тим, що побачив. Зі своїх концертів у Батумі влітку минулого року Вахтанг Кікабідзе передавав гроші на підтримку бійцям ЗСУ.

Сам Вахтанг Кікабідзе перестав їздити до росії від 2008 року, коли росія вторглася на територію Грузії і відмовився від усіх російських нагород. Україну грузинська легенда підтримував ще до повномасштабної війни рф. 2014 року Вахтанг Констянтинович сказав, що якби був молодшим, то сам пішов би до АТО воювати і чинив би опір окупантам, захищаючи честь України.

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