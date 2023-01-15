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РФ знову обстріляла Херсон: відомо про 7 поранених, один з них - у важкому стані

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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РФ знову обстріляла Херсон: відомо про 7 поранених, один з них - у важкому стані

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Зокрема, ворожі снаряди уразили приміщення, де працюють представники Червоного Хреста.

Сьогодні, 15 січня, російські окупанти вкотре обстріляли Херсон.

Про це повідомили заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко і голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За їхніми словами, ворожі снаряди уразили приміщення, де працюють представники Червоного Хреста.

"Через обстріл виникла серйозна пожежа. Працюють рятувальники. Ворог знав, куди завдає удар", – зазначив Тимошенко.

Він нагадав, що під час обстрілу цієї ж будівлі в середині грудня загинула волонтерка та член загону швидкого реагування Червоного Хреста Вікторія Яришко.

Ворог поцілив і в низку інших цивільних об'єктів. Зокрема: 

  • центр реабілітації дітей з інвалідністю. У будівлі вибито вікна та двері, пошкоджено стіну.
  • приміщення студентського гуртожитку.
  • приватні та багатоквартирні будинки.

Також вони атакували й обʼєкт критичної інфраструктури. Будівля підприємства та прилегла територія зазнала руйнувань.

Станом на зараз відомо про 7 поранених через російські обстріли Херсона, один з них перебуває у важкому стані. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичних закладів.

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Дата публікації
Перегляди
1625
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