В метро Києва помітили поні: що сталося

Конячка зайшла до метро під час тривоги.

В Києві помітили поні, яке заходить до станції столичного метрополітену. В соціальних мережах пишуть, що поні теж хочуть до подземки.

Як з'ясував сайт ТСН.ua конячка дійсно зайшла на станцію "Майдан Незалежності".

"Це трапилось вчора під час повітряної тривоги. Люди йшли в укриття під час ракетного удару по Києву. Як відомо на Майдані працюють люди, які фотографують перехожих з тваринами . Вони теж зайшли в укриття. Але звісно, що поні далі турнікетів ніхто не пропустив", - розповіли нам у поліції Київського метрополітену.

Скриншот із відео

Нагадаємо, кияни проголосували за нові назви станцій метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого". Користувачі сервісу підтримали чотири з п’яти пропозицій, які винесли на голосування.

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