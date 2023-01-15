В метро Киева заметили пони: что произошло

Лошадка зашла в метро во время тревоги.

В Киеве заметили пони, входящего на станцию столичного метрополитена. В социальных сетях пишут, что пони тоже хотят в подземку.

Как выяснил сайт ТСН.ua лошадка действительно зашла на станцию "Майдан Независимости".

"Это случилось вчера во время воздушной тревоги. Люди шли в укрытие во время ракетного удара по Киеву. Как известно, на Майдане работают люди, которые фотографируют прохожих с животными. Они тоже зашли в укрытие. Но понятно, что пони дальше турникетов никто не пропустил", – рассказали нам в полиции Киевского метрополитена.

Скриншот с видео

Напомним, киевляне проголосовали за новые названия станций метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого". Пользователи сервиса поддержали четыре из пяти предложений, вынесенных на голосование.

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