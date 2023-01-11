Мобилизация в Украине: кого не могут призвать принудительно

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после начала полномасштабного вторжения России. Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, но для некоторых категорий есть исключения.

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", такие категории граждан не подлежат мобилизации:

граждане, привлеченные к работе органов государственной власти, критически важных предприятий и учреждений;

признанные в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

граждане, которые постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в опеке.

В частности, мобилизации не подлежат мужчины и женщины, которые являются родителями и воспитывают детей:

многодетные мужчины и женщины, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;

родители-одиночки и одинокие матери, воспитывающие по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка;

опекуны и приемные родители, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

родители, на воспитании которых несовершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А;

родители, на воспитании которых несовершеннолетний ребенок с инвалидностью III-IV группы;

родители, на воспитании которых совершеннолетний (18-23 года) ребенок с инвалидностью I или II группы.

Также нельзя мобилизовать:

женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях;

женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящего военную службу.

На военную службу не могут призвать получателей профессионального предвысшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной формах получения образования.

Отдельно определяются категории депутатов и госслужащих, не подлежащих призыву: народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, работники определенных органов — военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций, ВСУ, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Нацгвардии, Службы внешней разведки, Нацполиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Национального антикоррупционного бюро, налоговой полиции, Управления государственной охраны Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, некоторые категории чиновников.

Напомним, министр обороны Алексей Резников рассказал, что мобилизация в Украине продолжается "в спокойном режиме".

"В массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу нужды. Впрочем, конечно, ситуация на фронте может измениться любым способом, в любой момент..." — заявил министр.

В ВСУ призывают прежде всего тех, кто уже имеет опыт участия в боевых действиях.

Граждан, не проходивших военную службу, в обязательном порядке направляют на обучение, минимальный срок – один месяц. Далее в зависимости от сложности специальности этот срок может быть гораздо больше.

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