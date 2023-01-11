Мобілізація в Україні: кого не можуть призвати примусово

Мобілізаційні заходи в країні тривають "у спокійному режимі"

В Україні триває загальна мобілізація, оголошена після початку повномасштабного вторгнення Росії. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, але для деяких категорій є виключення.

Відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", такі категорії громадян не підлягають мобілізації:

громадяни, залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та установах;

визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

громадяни, які постійно доглядають за особами, що потребують опіки.

Зокрема, мобілізації не підлягають чоловіки та жінки, які є батьками та виховують дітей:

багатодітні чоловіки та жінки, які мають троє та більше неповнолітніх дітей;

батьки-одинаки та самотні матері, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину;

опікуни та прийомні батьки, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування;

батьки, на вихованні яких неповнолітня дитина з інвалідністю підгрупи А;

батьки, на вихованні яких неповнолітня дитина з інвалідністю III-IV групи;

батьки, на вихованні яких повнолітня (18-23 роки) дитина з інвалідністю I чи II групи.

Також не можна мобілізувати:

жінок та чоловіків, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях;

жінок та чоловіків, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходить військову службу.

На військову службу не можуть призвати одержувачів професійної передвищої та вищої освіти, асистентів-стажерів, аспірантів та докторантів, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти.

Окремо визначаються категорії депутатів і держслужбовців, які не підлягають призову: народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, працівники певних органів — військового управління, військових частин, установ, підприємств і організацій, ЗСУ, Міністерства оборони, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Нацгвардії, Служби зовнішньої розвідки, Нацполіції, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Національного антикорупційного бюро, податкової поліції, Управління державної охорони України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, деякі категорії чиновників.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков розповів, що наразі мобілізація в Україні триває "у спокійному режимі".

"В масовій мобілізації станом на сьогоднішній день я не бачу потреби. Утім, звісно, ситуація на фронті може змінитися в будь-який спосіб, у будь-який момент..." - заявив міністр.

До ЗСУ призивають насамперед тих, хто вже має досвід участі в бойових діях.

Громадян, які не проходили військову службу, в обов'язковому порядку направляють на навчання, мінімальний термін - один місяць. Далі залежно від складності спеціальності цей термін може бути набагато більшим.

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