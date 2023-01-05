Чи буде нова хвиля мобілізації в Україні: Резніков відповів

В Україні оголошена мобілізація в лютому місяці, від початку цієї навали.

Наразі мобілізація в Україні триває у спокійному режимі.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков сказав в інтерв'ю в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Як каже головнокомандувач Валерій Залужний, у нас немає такої великої потреби в людях, як у росіян. У нас є потреба у зброї, техніці, оснащенні тощо. Втрати, на жаль, також є. Тому тими, кого ми добираємо, ми поповнюємо втрати наших бойових бригад", - зазначив він.

Резніков також наголосив на принципі залучення спеціалістів та ситуацію на фронті.

"Спеціалістів беремо особливих, які нам потрібні для тих чи інших задач. Але в такій масовій мобілізації станом на сьогоднішній день я не бачу потреби. Утім, звісно, ситуація на фронті може змінитися в будь-який спосіб, у будь-який момент. Все залежить від того, як будуть розвиватися події. І тоді буде ухвалюватися рішення РНБО, президентом, ВР, що ми збільшуємо потребу Збройних сил, або для сектору безпеки та охорони нам потрібно більше для мобілізації. Станом на сьогоднішній день у нас такого значного кроку - давайте нову мобілізацію - особисто я не бачу", - зазначив Резніков.

Додамо, що уряд в Україні постановою №1487 від 30 грудня затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Передбачено створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, зміни правила обліку призовників, які перебувають за кордоном, та жінок.

Також юристи розповіли про те, чий транспорт може підлягати вилученню для потреб ЗСУ.

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