Росіяни обстріляли пункт Червоного Хреста у Херсоні: загинула волонтерка

Лише від початку цієї доби Росія понад 16 разів обстріляла Херсон.

У четвер, 15 грудня, у Херсоні росіяни обстріляли пункт допомоги Червоного Хреста.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.

За його словами, загинула жінка – парамедикиня, волонтерка.

"Мої співчуття рідним... Лише від початку цієї доби Росія вже понад 16 разів обстріляла Херсон! Лише за один день! І так – щодня", – зазначив глава держави.

Також він повідомив, що окупанти сьогодні знову обстрілювалися громади Харківської області.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич уточнив, що внаслідок російських обстрілів у Херсоні загинули двоє людей, ще шестеро осіб – поранено.

"Серед загиблих – волонтерка та членкиня загону швидкого реагування міжнародної організації. Під час обстрілу вона якраз допомагала людям", – повідомив він.

Крім того, станом на 22:00 15 грудня відомо про 9 постраждалих жителів Херсонської області.

Нагадаємо, 14 грудня внаслідо російських обстрілів у Херсоні загинули 38-річний чоловік, жінка та 8-річний хлопчик, якого медики намагалися реанімувати, проте рани виявилися несумісними з життям.15 грудня через ворожі обстріли все місто залишилося без світла.

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