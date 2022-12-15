РФ кидає все, що має: Зеленський розповів про жорстокі атаки на Донбасі

Зеленський наголосив, що росіяни не можуть здолати ЗСУ а тому фізично знищують кожне місто й село.

На Донбасі, як і в усі попередні тижні, тривають жорстокі російські атаки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 15 грудня.

За його словами, окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають.

Зеленський наголосив, що росіяни не можуть здолати ЗСУ а тому фізично знищують кожне місто й село. Окупанти намагаються не залишити цілими жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для оборони.

"Єдиний шлях, як це припинити, – це витісняти крок за кроком російських терористів з нашої української землі. Це продовжувати тиск на Росію. Це шукати нові й нові способи притягнути кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі-терористу і всім російським посадовцям і пропагандистам, – притягнути до відповідальності за все те, що вони роблять. Роблять проти України, проти свободи як такої", – зазначив глава держави.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що що росіяни відповідальні за війну, адже дозволили своєму лідеру захопити чужу землю.

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