Россияне обстреляли пункт Красного Креста в Херсоне: погибла волонтер

Только с начала этих суток Россия более 16 раз обстреляла Херсон.

В четверг, 15 декабря, в Херсоне россияне обстреляли пункт помощи Красного Креста.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.

По его словам, погибла женщина – парамедик, волонтер.

"Мои соболезнования родным... Только с начала этих суток Россия уже более 16 раз обстреляла Херсон! Только за один день! И так — каждый день", — отметил глава государства.

Также он сообщил, что оккупанты сегодня снова обстреливались громады Харьковской области.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич уточнил, что в результате российских обстрелов в Херсоне погибли два человека, еще шесть человек — ранены.

"Среди погибших — волонтер и член отряда быстрого реагирования международной организации. Во время обстрела она как раз помогала людям", — сообщил он.

Кроме того, по состоянию на 22:00 15 декабря известно о 9 пострадавших жителях Херсонской области.

Напомним, 14 декабря в результате российских обстрелов в Херсоне погибли 38-летний мужчина, женщина и 8-летний мальчик, которого медики пытались реанимировать, однако раны оказались несовместимыми с жизнью. 15 декабря из-за вражеских обстрелов весь город остался без света.

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