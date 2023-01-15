Реал – Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на матч за Суперкубок Іспанії

Володар трофею визначиться в Ель Класико.
У неділю, 15 січня, відбудеться фінал Суперкубка Іспанії, в якому зійдуться мадридський "Реал" і каталонська "Барселона".
Вирішальний матч мінітурніру за участю чотирьох команд буде зіграний на Міжнародному стадіоні імені Короля Фахда в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Початок поєдинку – о 21:00 за київським часом.
У півфіналі Суперкубка Іспанії "вершкові" в серії пенальті здолали "Валенсію". Своєю чергою, "синьо-гранатові" також у серії післяматчевих 11-метрових перемогли "Бетіс".
Нагадаємо, чинним володарем трофею є "Реал" – минулого року мадридці в фіналі обіграли "Атлетик" Більбао.
Де дивитися матч Реал – Барселона
На території України поєдинок за Суперкубок Іспанії-2023 у прямій трансляції транслюватиме телеканал Setanta Sports Ukraine. Також матч можна буде подивитися на OTT-платформі setantasports.com.
Прогнози букмекерів на матч Реал – Барселона
Фаворитом поєдинку за Суперкубок Іспанії букмекери вважають каталонський клуб. На перемогу "Барселони" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,25. Нічия – 3,60. Імовірність успіху мадридців після двох таймів гри оцінюєтся коефіцієнтом 3,25.
На те, що підопічні Хаві Ернандеса стануть володарями трофею, приймаються ставки з коефіцієнтом 1,70. Шанси команди Карло Анчелотті захистити звання переможця турніру оцінені коефіцієнтом 2,29.
Нагадаємо, в чемпіонаті Іспанії наразі лідирує "Барселона". Каталонці випереджають "Реал" на три очки.
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