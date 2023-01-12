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"Реал" у серії пенальті здолав "Валенсію" та вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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"Реал" у серії пенальті здолав "Валенсію" та вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії (відео)

Фото: Associated Press

"Вершкові" позмагаються у вирішальному матчі за трофей.

Мадридський "Реал" переміг "Валенсію" у півфіналі Суперкубка Іспанії. Поєдинок в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) завершився з рахунком 1:1, після чого гравці "Королівського клубу" були точнішими в серії пенальті.

Підопічні Карло Анчелотті вийшли вперед на 39-й хвилині – Карім Бензема реалізував пенальті. На початку другого тайму "кажани" відновили паритет у зустрічі – відзначився Самуель Ліно.

До кінця основного часу та в екстратаймах команди не змогли вразити ворота одна одної. А в серії пенальті нерви виявилися міцнішими у "вершкових" – 4:3

Зазначимо, що український воротар Андрій Лунін провів весь матч на лаві запасних.

Огляд матчу

Другий фіналіст Суперкубка Іспанії визначиться 12 січня у матчі між "Бетісом" і "Барселоною". Початок гри – о 21:00 за київським часом.

Фінал турніру відбудеться в неділю, 15 січня. Чинним володарем трофею є "Реал" – минулого року мадридці в фіналі обіграли  "Атлетик" Більбао.

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Дата публікації
Перегляди
429
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